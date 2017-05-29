Марина Анісіна розповіла правду про своє розлучення, обман на ТБ і відносинах Микити з Браташ

Наприкінці минулого року розлучення знаменитої фігуристки Марини Анісіної і шоумена Микити Джигурди став новиною номер один. Подружжя опинилися бажаними гостями на різних шоу і встигли непогано заробити, адже за кожну участь у програмі їм платили значні гонорари. На цей раз ініціатором розлучення була Марина, яка стверджувала, що прийняла рішення розірвати шлюб через пристрасть чоловіка до заборонених препаратів, його неадекватної поведінки і зрад. В цей же час в мережі з'явилася шокуючий відеозапис, на якому видно, як людина схожа на Микиту Джигурду в сонцезахисних окулярах і шапці Санта-Клауса гвалтує непритомну Людмилу Браташ - хресну дітей Джигурди та Анісіної. Однак незабаром почали говорити, що розлучення зоряної пари не більше, ніж піар-акція і через півроку після початку шлюборозлучного процесу ця інформація почала підтверджуватися. А недавно, незважаючи на те, що Джигурда і Анісіна все ж офіційно розвелись, вони знову оголосили себе парою і повідомили, що чекають на третю дитину.

Днями Микиту Джигурду запросили стати героєм передачі Андрія Малахова «Пусть говорят», проте ще до початку ефіру Микита поскандалив з редактором шоу і зйомки були скасовані, а шоумен зібрався подавати на програму до суду. Сьогодні на своїй сторінці в соцмережі Інстаграм Марина Анісіна вирішила роз'яснити ситуацію, а також розповісти правду про своє розлучення і роман Джигурди та Браташ (орфографія і пунктуація автора збережені). «На сьогоднішній день на мого колишнього чоловіка Микиту Джигурду немає жодної кримінальної справи! Джигурда не гвалтував Людмилу Браташ! Цю та іншу брехню розповсюдили пранкери і недобросовісні журналісти! Обдурили і мене, Джигурду і громадськість.Я розлучалася з Микитою Борисовичем саме через те, що він в 2015 році відновив свій роман з нашої кумою. Люся дала свідчення про це і поліції, і лікуючому лікарю. Браташ написала заяву про те, що з боку Микити Джигурди на її адресу не було ніяких протиправних дій. Людмила розповіла лікарю про те, що вона мала інтимну близькість з Микитою Джигурдою та пропонувала йому стати її чоловіком ще до зустрічі зі мною і що давно написала заповіт в нашу користь! Я пробачила батька своїх дітей, хоча на момент відновлення інтиму Микити Борисовича з Людмилою, ми з Джигурдою домовилися розлучитися через його небажання кинути палити маріхуану. Зараз колишній мій чоловік виконав всі мої умови... Але редактори програми "Пусть говорят", "Прямий ефір" і НТВ, обманюючи учасників програм, використовуючи своє службове становище, поширювали і продовжують поширювати брехливу інформацію.За що відповідатимуть за законом РФ!

Нам обіцяли, що Андрій Малахов вибачиться за свою брехню. Замість цього влаштували чергову провокацію і порушили свої обіцянки і умови договору, скасували зйомку.