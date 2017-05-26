Андрій Данилко про одруження навіть не думає

Андрій Данилко, який прославився в образі Вєрки Сердючки, розповів про те, що не хоче мати сім'ю. Данилко відзначає, що відчуває себе абсолютно комфортно в повній самоті. І хоча в більш молодому віці він прагнув створити сім'ю, з роками це бажання пройшло. «Мені треба бути одному і мати свою закриту територію. Думаю, це пов'язано з перенасиченням спілкування з людьми», - зізнається артист.

Данилко також розповів, що відчуває страх перед великим скупченням людей. Артист побоюється, що його можуть пізнати. Так, він розповів про випадок, який стався у Львові, коли за ним погналися відвідувачі цирку, і йому довелося ховатися від них.

Нагадаємо, в образі Сердючки Андрій Данилко виступає з 1993 року.