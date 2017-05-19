Дочка Пугачової демонструє неабиякі результати

Алла Пугачова і Максим Галкін, які три роки тому стали батьками чарівних двійнят Гарі і Лізи, з раннього віку займаються всебічним розвитком своїх дітей. Малюки вже ходять в елітний дитячий сад, де крім усього іншого їм викладають, музику, хореографію та іноземні мови.

Сьогодні на своїй сторінці в соціальній мережі Інстаграм Максим Галкін опублікував відеоролик, на якому видно, як Ліза не тільки впевнено тримається на воді, але і досить швидко перепливає з одного кінця басейну в інший, рухаючи тільки ногами в ластах. На зворотному шляху дівчинка показує, що вже непогано освоїла батерфляй, найскладнішу техніку плавання.

У коментарях до ролика Максим написав: «Мама співає, а дочка пливе! Ліза, звичайно, в плаванні дає джазу».