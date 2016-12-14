Завдяки шахраям співачка Жасмін «почала нове життя»

Не так давно співачка Жасмін потрапила в дуже неприємну ситуацію, пов'язану з її популярністю в Мережі, повідомляє видання Paparazzi.ru.

Артистка активно вела свій блог в Instagram, викладаючи туди всі радощі, новинки творчості і домашні кадри. Сторінка стала популярною, саме цей факт і став причиною крадіжки сторінки шахраями, які вирішили підзаробити на чесному імені зірки, розміщуючи неприємну рекламу.

На жаль, свою сторінку Жасмін відновити так і не вдалося, про що вона спочатку поскаржилася, а потім вирішила прийняти це, як привід почати нове життя:

«Дорогі друзі!

Нещодавно мій «інстаграм» був зламаний і відвоювати його, на жаль, не вдалося. Тому в перші дні білосніжної зими я починаю «інстажиття» з чистого аркуша! :) Попереду у нас багато новин, цікавих фотопроектов і зйомок; грудень і січень будуть сповнені святковими новорічними ефірами. Дуже рада знову бути з вами і ділитися своєю творчістю і своїми думками, жахливо скучила! Було шкода втратити кілька сот тисяч друзів разом зі старим профілем і публікаціями, але будемо вважати, що Новий Рік — час оновлень, ну а друзів чекаю на новому акаунті!»