Віра Брежнєва прокоментувала чутки про свою вагітність
Співачка Віра Брежнєва вкотре прокоментувала свою так звану вагітність.
За три роки, протягом яких їй приписують цей стан, артистка вже втомилася його спростовувати, повідомляє «ТаблоID».
«Я про це читаю вже три роки. За цей час і слониха могла б народити. Навіть не знаю, звідки беруться ці чутки», — сказала Брежнєва у коментарі «Woman’s day».
При цьому, стати мамою втретє Віра зовсім не проти.
«У мене двоє дітей. І зупинятися я не збираюся. От тільки спланувати вагітність неможливо. А чутки мене не ображають. У своєму віці я вже навчилася на все реагувати спокійно. Останнім часом і нічого в Інтернеті не читаю. Особливо, про себе», — заявила Брежнєва.