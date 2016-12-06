Принцу Гаррі не дадуть провести Різдво з коханою

Роман акторки Меган Маркл з принцом Гаррі розвиваються не так швидко, як вона сподівалася. Хоча принц не приховує, що його пов'язує з коханою сильне почуття, він не має можливості бачитися з нею так часто, як би цього хотілося — і їй, і йому, повідомляє 7days.

Зараз вони переживають розлуку, пов'язану з тим, що Гаррі, за дорученням королеви, здійснює тур по країнах Карибського регіону. Але закоханим не вдасться возз'єднатися і в майбутні свята. Цю інформацію підтвердив репортер сайту etonline.com.

Гаррі, звичайно ж, хотілося запросити Меган в маєток королеви Сендрінгем, де сім'я Єлизавети за традицією зустрічає Різдво. Але, на жаль, правила протоколу не допускають таку можливість. Як нагадали принцу, Маркл не отримає місце за святковим столом до тих пір, поки він з нею офіційно не побереться. Між іншим дружині його старшого брата принца Вільяма — герцогині Кембриджській — довелося чекати запрошення на Різдво в Сендрінгем цілих 10 років! Адже, як відомо, період залицяння Уїльяма за Кейт свого часу трохи затягнувся, за що її прозвали тоді «терплячою Кейті».

Що ж стосується власне святкування, то в цьому році воно очікується особливо веселим і цікавим. Адже зараз в родині королеви підростає ціла ватага дітлахів.

Причому, до цього року велика частина команди доросла до такого віку, щоб по-справжньому оцінити свято. Йдеться про п'ятьох правнуків королеви: старшим Савані і Ізле (онукам принцеси Анни і дітям її сина Пітера) вже п'ять і чотири роки відповідно. Ще одній правнучці королеви — Мії, доньці молодшої сестри Пітера — Зари, скоро виповниться три роки. Загальний улюбленець - Джордж, син принца Вільяма і герцогині Кембриджської, на півроку старший за Мію. Наймолодша з усієї дітвори — принцеса Шарлотта, якій поки всього 19 місяців.

Так що в цьому році для дітвори планується спеціальна програма — з веселими іграми, катанням на санях та іншими зимовими радощами.