Леді Гага змінилася до невпізнання

Нещодавно співачка вийшла на сцену шоу Victoria's Secret, де під її пісню одні з кращих моделей світу представляли запаморочливі комплекти нижньої білизни, повідомляє видання Paparazzi.ru.

Але день назад, коли Гага виступила в рамках британського проекту X-Factor, шанувальники просто не впізнали її. Обличчя 30-річної співачки виглядало зовсім оновленим, ніби вона зробила пластичну операцію.

Але оскільки відновлення після втручання за такий коротких термін неможливе, фани губляться в здогадах. Сама Леді Гага поки ніяк не коментує свій новий образ.