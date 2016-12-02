Волочкова налякала шанувальників своїми ногами

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Як відомо. балет - це щоденна і дуже важка праця. Щоб тримати себе в формі, артисти репетирують по 3-4 години без вихідних і відпусток. Не дивно, що вже до 35 років вони виходять на пенсію. Анастасії Волочковій уже сорок, а вона до цих пір не відходить від верстата, постійно працюючи над собою. У своєму мікроблозі артистка показала дуже особисту фотографію. На ній зображені ноги Анастасії після репетиції.

Для порівняння, одну ногу вона повністю оголила, показавши понівечені кісточки і пальці, а так само мозолі, які з'явилися у неї від надмірного навантаження. «А ось так виглядають мої ніжки після репетицій... Я так дорожу цими мозолями! Як не дивно, навіть не уявляєте! Це ж результат неймовірної щоденної праці, щоб радувати людей! Але ж мої мозолі натруджені на стопах набагато красивіші, ніж мозолі на язиках, які лихословлять і зловтішаються над людьми.

Шанувальники вжахнулись від виду ніг Волочкової. Вони були здивовані, що стопи і пальці так деформуються і висловили своє захоплення працездатністю балерини.

«Бідні ніжки ... Боже, це ж неймовірна праця! Ви велика молодець! І величезний талант !!! Захоплююся!» - висловили свою думку передплатники.