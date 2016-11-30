Яна Соломко вперше показала свою доньку
Нещодавно на просторах Мережі з’явилося зворушливе фото зіркової мами.
Не секрет, що колишня учасниця проекту «Холостяк», співачка і телеведуча Яна Соломко довгий час приховувала свою дочку, повідомляє Neformat.
Нещодавно на просторах Мережі з'явилося зворушливе фото зіркової мами.
На знімку Яна тримає свою дочку на руках і можна побачити крупним планом обличчя дитини. Чудячи з усього, дівчинка схожа на тата.
Варто зазначити, що тільки недавно стало відомо, що дочку Яни Соломко звати Кіра.