Яна Соломко вперше показала свою доньку

Яна Соломко вперше показала свою доньку

Нещодавно на просторах Мережі з’явилося зворушливе фото зіркової мами.

Джерело: Відомості

Не секрет, що колишня учасниця проекту «Холостяк», співачка і телеведуча Яна Соломко довгий час приховувала свою дочку, повідомляє Neformat

Нещодавно на просторах Мережі з'явилося зворушливе фото зіркової мами.

На знімку Яна тримає свою дочку на руках і можна побачити крупним планом обличчя дитини. Чудячи з усього, дівчинка схожа на тата. 

Варто зазначити, що тільки недавно стало відомо, що дочку Яни Соломко звати Кіра.

 

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