Яна Соломко вперше показала свою доньку

Не секрет, що колишня учасниця проекту «Холостяк», співачка і телеведуча Яна Соломко довгий час приховувала свою дочку, повідомляє Neformat.

Нещодавно на просторах Мережі з'явилося зворушливе фото зіркової мами.

На знімку Яна тримає свою дочку на руках і можна побачити крупним планом обличчя дитини. Чудячи з усього, дівчинка схожа на тата.

Варто зазначити, що тільки недавно стало відомо, що дочку Яни Соломко звати Кіра.