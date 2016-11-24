Наташа Корольова розповіла про возз’єднання з Ігорем Ніколаєвим

Співачка Наташа Корольова і музикант Ігор Ніколаєв розлучилися в 2001 році. Зараз кожен із них живе щасливим сімейним життям: артистка вийшла заміж за стриптизера Сергія Глушка, а її колишній чоловік одружився зі співачкою Юлією Проскуряковою. Після розлучення знаменитості перестали виступати разом і намагалися не перетинатися на світських заходах, повідомляє видання «Домашний очаг».

Однак нещодавно Корольова заявила про несподіване возз'єднання з Ніколаєвим, з яким вона, за власним зізнанням, виступить на великому сольному концерті співачки, присвяченому 25-річчю її музичної кар'єри.

«У мене давно не було такого значного вечора, а приурочила я його до 25-річчя творчої діяльності. Якщо чесно, цієї діяльності у мене навіть більше, але в нас люблять красиві дати», — розповіла артистка журналу «7 дней».

Наташа повідомила, що переговорами з Ігорем займалися організатори її концерту. Але після досягнення деяких домовленостей колишнє подружжя почало спілкуватися особисто.

«Але коли я недавно обговорювала з Ігорем деталі виступу, я відчула, що ми скучили, і цей виступ може вийти феєричним. І, мені здається, це нормально», — зізналася Корольова.