Адель йде зі сцени

Вона зізналася, що змушена покинути сцену, тому що збирається вдруге стати мамою? повідомляє VistaNews.

Такою несподіваною новиною Адель вирішила завершити дев'ятимісячний тур, який складався зі 107 концертів.

«Ми з вами обов'язково побачимось через кілька років, але вже при інших обставинах. Ви не думайте, що від мене так просто буде позбутися», — пожартувала Адель. Співачка додала, що вдома її з нетерпінням чекає маленький син Анджело.

Адель неодноразово заявляла, що хоче розширити свою сім'ю. Схоже, співачка вирішила здійснити свою мрію, тому в чотирирічного Анджело незабаром з'явиться братик або сестричка.