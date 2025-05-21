Україна скоро отримає нове поповнення роботизованої техніки від Франції

Французька компанія CNIM Systèmes Industriels у співпраці з естонською Milrem Robotics передасть 6 роботизованих систем ROCUS на базі платформи THeMIS для Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Про це йдеться в офіційному пресрелізі компанії Milrem Robotics.

"Ми пишаємося тим, що продовжуємо підтримувати Україну в рамках контракту з CNIM Systèmes Industriels. Установки THEMIS вже довели свою універсальність та надійність у різних сценаріях експлуатації в Україні та за її межами", – сказав енеральний директор Milrem Robotics Кулдар Вяерсі

Французька система ROCUS інтегрує спеціальний модуль розмінування CNIM на естонській платформі THeMIS, яка є гусеничним автономним наземним транспортним засобом. Завдяки дистанційному управлінню оператори можуть виконувати роботи з очищення територій від вибухонебезпечних предметів, не піддаючи себе ризику.

Технологічно платформа THeMIS оснащена датчиками та камерами для виявлення мін та інших загроз, а модуль розмінування дозволяє безпечно нейтралізувати їх. Система здатна працювати в складних умовах, таких як пересічена місцевість чи руйнування, що робить її незамінною для відновлення інфраструктури.

Наразі Україна вже отримала 15 платформ THeMIS, включаючи перші 7 одиниць ROCUS, доставлені у 2022 році. Нові машини допоможуть забезпечити безпечний доступ до доріг, сільськогосподарських угідь та сприятимуть відновленню громад, які постраждали від бойових дій. ДСНС буде основним оператором цих систем.