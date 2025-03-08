Близько 884 тисячі особового складу ворогів знищено за три роки війни в Україні

Українські воїни героїчно знищують ворога на полі бою.

Джерело: Відомості

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.25 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 883950 (+1000) осіб,

танків ‒ 10268 (+4) од,

бойових броньованих машин 346 (+12) од,

артилерійських систем  – 24148 (+24) од,

РСЗВ  – 1307 (+1) од,

засоби ППО  ‒ 1099 (+3) од,

літаків – 370 (+0) од,

гелікоптерів  – 331 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28172 (+148),

крилаті ракети  ‒ 3120 (+35),

кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 39791 (+113) од,

спеціальна техніка ‒ 3772 (+3)

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