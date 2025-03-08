Близько 884 тисячі особового складу ворогів знищено за три роки війни в Україні
Українські воїни героїчно знищують ворога на полі бою.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.03.25 орієнтовно склали:
особового складу ‒ близько 883950 (+1000) осіб,
танків ‒ 10268 (+4) од,
бойових броньованих машин 346 (+12) од,
артилерійських систем – 24148 (+24) од,
РСЗВ – 1307 (+1) од,
засоби ППО ‒ 1099 (+3) од,
літаків – 370 (+0) од,
гелікоптерів – 331 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 28172 (+148),
крилаті ракети ‒ 3120 (+35),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 39791 (+113) од,
спеціальна техніка ‒ 3772 (+3)