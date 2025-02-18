СБУ затримала ще одного «крота» фсб, який коригував ракетні удари по Хмельниччині

СБУ затримала ще одного «крота» фсб, який коригував ракетні удари по Хмельниччині

«Під прицілом» ворога були пункти базування Сил оборони, а також електропідстанції та об’єкти Укрзалізниці.

Джерело: Відомості

Служба безпеки затримала ще одного агента фсб у Хмельницькому. Фігурантом виявився 37-річний мобілізований до місцевої військової частини, який на замовлення окупантів коригував ракетні удари по західному регіону України.

«Під прицілом» ворога були пункти базування Сил оборони, а також електропідстанції та об’єкти Укрзалізниці.

Перебуваючи на посаді оператора безпілотних систем, «кріт» використовував штатні БпЛА для відстежування потенційних цілей.

Також агент встановив навпроти вузлової залізничної станції регіону приховану мінікамеру з функцією віддаленого доступу для фсб.

У такий спосіб російські спецслужбісти сподівалися шпигувати за рухом військових ешелонів у напрямку фронту.

Служба безпеки своєчасно викрила зрадника, задокументувала його злочини і затримала. Одночасно були проведені комплексні заходи для убезпечення локацій Сил оборони та об’єктів критичної інфраструктури.

За даними кіберфахівців СБУ, окупанти дистанційно завербували фігуранта через заборонену соцмережу «Вконтакте».

Для комунікації з фсб зрадник використовував анонімний чат у популярному месенджері.

Під час обшуків у затриманого вилучено мобільні телефони із доказами його контактів з російською спецслужбою.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили агенту фсб про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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