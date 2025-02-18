Зеленський зустрівся з Ердоганом

У президентському палаці в Анкарі проходять переговори Президентів України і Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Тайїпа Ердогана у форматі “віч-на-віч”.

Переговори відбуваються за закритими для преси дверима.Після цього відбудеться спілкування у розширеному форматі за участю представників турецької сторони та української делегації.

За результатами зустрічей запланована спільна заява Президентів для преси та спілкування з представниками ЗМІ.