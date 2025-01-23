Адвокат з Дніпра коригував ракетні удари рф по місту

Контррозвідники та слідчі Служби безпеки запобігли втечі з України одного з найбільше законспірованих агентів фсб на Дніпропетровщині. Ним виявився відомий місцевий адвокат, який коригував ракетні удари рф по обласному центру.

Співробітники СБУ затримали фігуранта при спробі втечі з нашої держави на пункті пропуску «Краківець», через який він намагався виїхати за кордон.

Задокументовано як зрадник скоригував ракетний обстріл противника по місцевій компанії, що модернізує та відновлює ударні і розвідувальні дрони.

Встановлено, що для завдання максимальної шкоди він передав фсб не просто загальні координати підприємства, а точні відмітки розташування технологічних цехів та складів зберігання БПЛА.

Згодом рашисти завдали удар за його координатами, внаслідок чого загинуло шість і важко поранено 30 українців. Також від атаки було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури.

За матеріалами справи, зрадник прозвітував російським кураторам про наслідки «прильоту» і для подальших обстрілів м. Дніпро надіслав координати іншого стратегічного об’єкта, що розташований у місті.

Як встановило слідство, комунікація агента з його російським куратором відбувалася через «зв’язкового». Ним виявився давній знайомий фігуранта, так званий «перший заступник голови Красногвардійської районної адміністрації Криму», який працює на фсб.

Контррозвідники та слідчі СБУ задокументували злочини російського агента і затримали його на спробі втечі.

Під час обшуків в оселі та офісі затриманого вилучено мобільні телефони та сім-карти із доказами його підривної діяльності на користь рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 2 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі зловмиснику обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.