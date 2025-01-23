У Житомирі затримано агентів рф, які збиралися підірвати наряд поліцейських

Служба безпеки та Національна поліція зірвали спробу ворожих спецслужб вчинити підступний теракт проти українських правоохоронців у Житомирі.

За результатами комплексних заходів «на гарячому» затримано двох російських агентів, які готувалися підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом на 102.

Для вчинення теракту фігуранти завчасно орендували квартиру в обласному центрі і встановили там два саморобні вибухові пристрої (СВП).

Одна з вибухівок була схована у м’якій іграшці, інша – підключена до мобільного телефону, камера якого знімала вхід до помешкання.

За допомогою віддаленого доступу до цього гаджета ворог планував активувати обидва СВП, коли до приміщення через відкриті двері зайдуть поліцейські.

До цього часу агенти мали покинути орендовану квартиру і сховатися в готельному номері для отримання подальших вказівок від свого російського куратора.

Співробітники СБУ спрацювали на випередження: задокументували всю підготовку зловмисників до теракту і затримали обох фігурантів у їхньому готелі одразу після дзвінка на «гарячу лінію» Національної поліції.

Затриманими виявилося двоє мешканців Дніпропетровщини, яких ворог дистанційно завербував через Телеграм-канали з пошуку «легких» грошей.

За інструкцією окупантів молодики автобусом прибули до Житомира. Після приїзду до міста вони на месенджер отримали геолокацію схованки, з якої дістали два пакунки з вибуховими пристроями для вчинення теракту.

Експертиза встановила, що СВП були споряджені в термосах і начинені камінням для підсилення уражаючої дії у разі детонації.

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (закінчений замах на вчинення терористичного акту за попередньою змовою групою осіб).

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.