До кібератаки на державні реєстри Мін’юсту причетні російські спецслужби, – Департамент кібербезпеки СБУ

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом кібератаки на державні реєстри Міністерства юстиції та встановила, що до неї причетне хакерське угруповання, пов’язане з головним розвідувальним управлінням генштабу збройних сил рф (більш відоме як гру).

Про це повідомив т.в.о. керівника Департаменту кібербезпеки СБУ Володимир Карастельов під час спільного брифінгу з віцепрем’єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністром юстиції Ольгою Стефанішиною.

«З перших хвилин Департамент кібербезпеки СБУ виїхав на місце і безпосередньо включився в роботу з локалізації кібератаки. Загалом працюємо за трьома напрямами: відбиття нападу, відновлення працездатності інфраструктури, а також документування цього воєнного злочину. Основною версією, яку розглядає СБУ, є те, що за цією кібератакою стоять російські спецслужби, зокрема хакерське угрупування гру гш зс рф», – зазначив Володимир Карастельов.

За словами керівника Департаменту кібербезпеки, кримінальне провадження розслідується в тому числі і за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

СБУ на постійній основі надає рекомендації і технічну допомогу на запити відповідних установ та органів.

Як повідомила Ольга Стефанішина, діяльність державних реєстрів, які адмініструються Мін’юстом, призупинено, тривають роботи для їхнього відновлення. А всі дані, які знаходилися у реєстрах, збережені і також будуть відновлені.

Крім того Мін’юст зазначає, що кібератака не вплинула на роботу інших інформаційних систем держави.