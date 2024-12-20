Україна повернула тіла ще 503 полеглих воїнів

За результатами проведених репатріаційних заходів на підконтрольну Уряду України територію повернені тіла 503 полеглих Оборонців.

403 з Донецького напрямку;

12 з Луганського напрямку;

57 із Запорізького напрямку;

з моргів на території рф повернено 31 загиблого.

Полеглих Захисників України вдалося повернули за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Центрального управління цивільно-військового співробітництва Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного центру СБ України, МВС України, Офісу Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Секретаріату Уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС України, інших структур Сектору безпеки та оборони України.

Висловлюємо вдячність за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Окрема подяка особовому складу Збройних Сил України, який здійснює перевезення репатрійованих полеглих Героїв до визначених державних спеціалізованих установ, організовує передачу загиблих представникам правоохоронних органів та судово-медичної експертизи. Спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.