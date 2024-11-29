З 1 грудня бронювання - лише онлайн

Раніше була опція бронювання через Дію та офлайн. З 1 грудня буде лише онлайн, це розв'яже проблему з тривалим опрацюванням документів, повідомив на своїй сторінці в Телеграм міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Підприємства, які зберегли статус критичності під час аудиту, повинні оновити його до 28 лютого. Бронювати людей зможуть вже з 1 грудня, але бронь працюватиме лише до 28.02.

Нових працівників зможуть бронювати одразу, жодний термін відпрацьовувати не треба. Але зарплата у працівника має бути понад 20 тисяч гривень. Крім державних і комунальних підприємств, а також резидентів Дія.City.

За новими правилами, щоб бронювати людей, підприємство має відповідати 3-м критерієм:

Середня зарплата на підприємстві не менше 20 тисяч гривень.

Відсутність податкових боргів

Критерій вибираєте самостійно з переліку:

— резидентство в Дія.City

— 1,5+ млн євро сплачених податків за рік

— 32+ млн євро надходжень

— важливість для національної економіки чи потреб тергромади

Для отримання чи підтвердження критичності — збирайте пакет документів, що підтверджує відповідність критеріям, і подавайте до профільного держоргану. Працюєте в енергетиці? До Міненерго. Займаєтесь сільським господарством? До Мінагро. Резидент Дія.City — до Мінцифри. Сплачуєте понад 1,5 млн євро податків за рік, 32+ млн євро надходжень або важливі для національної економіки — до Мінекономіки.