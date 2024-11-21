Корупція в армії: 27 млн бюджетних грн на закупівлі запчастин до бойових літаків

Контррозвідка Служби безпеки та детективи НАБУ викрили на корупції двох посадовців Командування Сил логістики ЗСУ.

За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років фігуранти уклали контракти на закупівлю авіаційних запчастин для українських бойових літаків, що завдало бюджету України збитків на 27,3 млн грн.

Як встановило розслідування, посадовці Міноборони закуповували запчастини за безпідставно високою вартістю у підконтрольної компанії-посередника.

Для її перемоги у тендері фігуранти залучили ще декілька афілійованих комерційних структур, у тому числі з іноземною реєстрацією.

У такий спосіб посадовці створили видимість конкурентної боротьби, під виглядом якої забезпечили контракт з «потрібною» компанією.

За наявними даними, отриманий «надприбуток» учасники оборудки вивели у тінь через мережу підконтрольних фірм.

На підставі зібраних доказів обом посадовцям повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України (зловживання владою або службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

Підозрюваним загрожує до 6 років позбавлення волі.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Офісу Генерального прокурора.