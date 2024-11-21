Не розслаблятись: ракетна загроза з Чорного моря

Як інформує ВМС ЗС України, В Чорному морі 24 ворожі кораблі, з яких 5 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 28 ракет;

в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

в Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 16 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 9 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 9 суден, з них 2 рухались з протоки Босфор.