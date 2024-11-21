Зима наступає на п’яти

У четвер, 21 листопада, в Україні буде хмарно, у різних регіонах очікуються опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, а також значних дощів. На дорогах місцями ожеледиця.

За повідомленням Українського гідрометцентру, у західних областях місцями невеликий сніг; температура вдень близько 0°. У Житомирській, Київській, Чернігівській, Вінницькій та Черкаській областях мокрий сніг та дощ, 0-3° тепла. На решті території помірні, місцями значні дощі; температура 7-12°, на південному сході країни 13-18° з позначкою "плюс". У західних, більшості північних та Вінницькій областях на дорогах ожеледиця. Вітер переважно північно-західний 7-12 м/с, в Україні, крім західних та більшості північних областей, – пориви 17-22 м/с.

У столичному регіоні 21 листопада буде хмарно. Вдень тут помірний дощ та мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, на дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура по Києву 0-2° тепла, по області - 0-3° тепла.