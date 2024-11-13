Сили оборони збили дві крилаті та дві балістичні ракети і 37 безпілотників

У ніч на 13 листопада 2024 року противник завдав удару по Україні ракетами різних типів, керованими авіабомбами та ударними безпілотникам, інформують Повітряніи сили Збройних сил України в Телеграмі .

Усього радіотехнічними військами Повітряних Сил виявлено 96 засобів повітряного нападу (без урахування КАБ):

- 2 зенітні керовані ракети С-300 із Курської обл. — рф. по Сумщині;

- 2 крилаті ракети Х-101 — рф. із стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Каспійське море;

- 2 балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 район пусків Воронезька обл. — рф.;

- 90 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу із районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел – рф.

47 ворожих безпілотників локаційно втрачено у різних регіонах України, два БпЛА вийшли з повітряного простору України у напрямку Білорусі та росії.