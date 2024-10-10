Кріт у Збройних силах України
Військовий планував скоригувати вогонь по своєму підрозділу.
Служба безпеки затримала агента рф, який мобілізувався до ЗСУ, щоб коригувати удари рашистів по українській армії.
За матеріалами справи, зрадником виявився 30-річний житель Одеси. Російська спецслужба завербувала його через Телеграм-канали, де він шукав швидкий заробіток.
Спочатку фігурант виконав «тестове завдання» ворога, а потім у серпні 2024 року за вказівкою російського куратора вступив на військову службу до однієї з військових частин ЗСУ.
Служба безпеки України документувала кожен крок підривної діяльності зрадника і затримала його «на гарячому», коли він готувався відправити секретні координати в рф.
Як встановило розслідування, пріоритетними цілями ворога були навчальні центри та пункти постійної дислокації сил ППО, куди влаштувався їхній «кріт».
За наявними даними, окупанти сподівалися завдати вогневе ураження по об’єктах у той час, коли там буде найбільше зосередження українських захисників.
Сам зрадник у момент атаки планував сховатися за межами військової частини, щоб у подальшому продовжити коригування вогню.
Під час обшуків у агента виявлено мобільний телефон із доказами роботи на ворога.
Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).
Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Одеській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.