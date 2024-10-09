СБУ затримала коригувальника фсб, якого завербували через сайти знайомств

Контррозвідка Служби безпеки затримала інформатора фсб, який діяв на Донеччині та в Сумах. Зловмисник розвідував локації Сил оборони та коригував повітряні атаки рашистів.

Найбільше ворога цікавили координати українських військ на одному з найгарячіших напрямків фронту – Покровському.

За матеріалами справи, ворожим агентом виявився 23-річний житель Покровська. фсб завербувала його через так звану «медову пастку», коли молодик шукав собі пару на сайтах знайомств.

На фігуранта вийшла представниця російської спецслужби і запропонувала познайомитися «поближче».

Згодом вона відправила молодика обходити місцевість у районі Покровська, де він приховано фіксував позиції Сил оборони. Також фігурант звітував окупантам про наслідки ворожих авіаударів по місту.

Після розвідувальних вилазок поблизу східного фронту фсб «відрядила» свого інформатора на Сумщину, щоб відслідкувати роботу української ППО на прикордонні з росією.

Для виконання ворожого завдання зловмисник орендував квартиру в обласному центрі і обладнав у ній спостережний пункт.

На підвіконні оселі він встановив мобільний телефон з додатковими засобами живлення, який здійснював для фсб онлайн-трансляцію повітряних атак на місто.

СБУ затримала інформатора та вилучила телефони, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.