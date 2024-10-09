У Рівному викрили злочинну групу із 29 осіб, які «заробляли» на ухилянтах

Служба безпеки та Національна поліція ліквідували у Рівному масштабну корупційну схему ухилення від мобілізації.

За матеріалами справи, оборудку організувала очільниця місцевого агентства нерухомості та дві її підлеглі, які залучили до незаконної діяльності 26 медпрацівників. Серед них – посадовці медико-соціальних експертних комісій обласного центру.

За гроші фігуранти допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі підроблених документів про наявність важких хвороб серця або нервової системи.

Вартість таких «послуг» становила від 15 до 20 тис. американських доларів з одного клієнта.

Для реалізації «схеми» фігуранти повністю фальсифікували історії хвороб ухилянтів, зокрема щодо перебування на стаціонарному лікуванні.

У подальшому на підставі цих документів представники лікарсько-консультативних та медико-соціальних експертних комісій готували висновки про непридатність «хворих» до військової служби.

Для пошуку потенційних клієнтів організатори оборудки використовували напрацьовані зв’язки агентства нерухомості. Отримані «прибутки» розподіляли між усіма учасниками злочинів.

За результатами комплексних заходів правоохоронці затримали трьох організаторів схеми під час передачі 16 700 доларів США від нового ухилянта.

При обшуках у фігурантів виявлено понад 14 млн грн, ймовірно одержаних незаконним шляхом. Також вилучено підроблені медичні висновки, чорнові записи, мобільні телефони та комп'ютерну техніку із доказами злочинів.

Наразі затриманим повідомлено про підозру ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). Вони перебувають під вартою, їм загрожує до 5 років тюрми.

Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до корупції, у тому числі ухилянтів, які скористалися «послугою».