СБУ знешкодила злочинне угруповання, яке «заробило» на ухилянтах понад 40 млн гривень

Служба безпеки України нейтралізувала масштабне злочинне угруповання, яке спеціалізувалося на схемах для ухилянтів. У результаті комплексних заходів у Київській та Харківській областях затримано 14 зловмисників, причетних до оборудок.

Під час обшуків у них вилучено понад 1 тис. меддовідок та бланків військово-облікових документів, які призначалися для чоловіків, що намагалися уникнути військової служби.

Крім того вилучено 250 підроблених печаток і штампів, а також гроші, ймовірно одержані злочинним шляхом.

За матеріалами справи, фігуранти допомагали ухилянтам втекти від призову на підставі фальшивих документів військово-лікарських комісій.

Для цього учасники злочинної групи облаштували у власних оселях підпільні типографії, де виготовляли підроблені довідки ВЛК щодо непридатності до служби за станом здоров’я.

Готові фальшивки зловмисники подавали до ТЦК для зняття ухилянтів з військового обліку.

Вартість таких «послуг» становила від 8 до 12 тис. американських доларів з одного клієнта. За наявними даними, таким чином фігуранти «заробили» понад 40 млн у гривневому еквіваленті.

Для пошуку потенційних учасників схеми ділки використовували особисті зв’язки, зокрема серед діючих військових, які намагалися незаконно комісуватися зі служби.

Співробітники СБУ задокументували злочинні дії фігурантів і затримали їх за місцями проживання.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років позбавлення волі.