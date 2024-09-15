Росія вивела у Чорне море сім ракетоносіїв

Станом на 06:00 15.09.2024 в Чорному морі 16 ворожих кораблів, з яких 7 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.

В Середземному морі 5 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.

За добу в інтересах рф прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 8 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 12 суден, з них 4 рухались з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації.

У Чорному морі - 16 ворожих кораблів, з яких сім є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 48 ракет.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.