З полону звільнили ще 103 українців

У суботу, 14 вересня, в результаті обміну полонених з Російською Федерацією (РФ) в Україну з полону повернулися 103 військовослужбовці Збройних сил. Серед них 82 рядових та сержантів. 21 офіцера. Захисників Київщини, Донеччини, Маріуполя та "Азовсталі", Луганщини, Запоріжжя, Харківщини. Воїнів ЗСУ, Національної гвардії України, прикордонників, поліцейських.

Це результат роботи Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених, який виконав рішення Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, інформує прес-служба СБУ.