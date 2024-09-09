Чергове затримання: розставляв «відеопастки» для онлайн-коригування ударів по Києву

Служба безпеки затримала у Києві агента воєнної розвідки рф, більш відомої як гру. Зловмисник коригував ракетно-дронові удари по місту та вчиняв підпали на об’єктах Укрзалізниці.

Пріоритетними цілями ворога були теплові електростанції, опори ліній електропередач та енергообладнання на залізничних розв’язках.

Затриманим виявився мешканець Харкова. Для його вербування російська спецслужба використала один з Телеграм-каналів, на якому чоловік шукав пропозиції «легкого заробітку».

За вказівкою розвідки рф агент прибув до Києва, де орендував квартиру у багатоповерхівці з панорамою на місцеву ТЕС.

У тимчасовому помешканні фігурант встановив відеокамеру з програмою віддаленого доступу, яка дозволяла окупантам в режимі «реального часу» стежити за енергооб’єктом.

За такою ж інструкцією зрадник обладнав «спостережний пункт» ще в одній орендованій квартирі поблизу столиці.

Крім того, замасковані пристрої відеофіксації, так звані відеопастки, агент встановив для відслідковування ударів по лініях електропередач.

У такий спосіб агресор планував зафіксувати наслідки нових повітряних ударів по Київщині та водночас виявити локації ППО, відстежуючи «виходи» ракет на відео.

Після підготовки «спостережних постів» агент повернувся до Харкова під виглядом відвідування батьків, але насправді для підпалу релейної шафи на стратегічній лінії залізничного сполучення.

Контррозвідка Служби безпеки документувала кожен крок фігуранта, а на фінальному етапі спецоперації затримала його в одній з орендованих квартир у Києві. В цей час зловмисник налаштовував нову відеокамеру для онлайн-фіксації повітряних атак на місто.

Під час обшуків у затриманого вилучено телефони та відеопристрої із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь рф.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.