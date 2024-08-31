Затримано підпалювачів авто у Запоріжжі та Кропивницькому

​Служба безпеки та Національна поліція затримали «на гарячому» ще чотирьох поплічників спецслужб рф, які вчиняли підпали у Запоріжжі та Кропивницькому.

Пріоритетними цілями ворога були службові позашляховики Сил оборони та релейні шафи на об’єктах Укрзалізниці.

Для вчинення підпалів окупанти дистанційно сформували дві групи підпалювачів, до яких входило троє неповнолітніх.

За грошову «винагороду» вони спочатку підшукували потенційні цілі, а потім намагалися знищити їх за допомогою легкозаймистих сумішей.

Кожне загоряння фігуранти знімали на відео, яке російські куратори планували використати для «розгону» фейків про нібито наявність антиукраїнського підпілля в обох містах.

Так, у Запоріжжі затримано двох місцевих жителів, які підпалили декілька військових пікапів ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті.

У подальшому зловмисники отримали нове «замовлення» з рф на знищення релейних шаф сигнальних установок Укрзалізниці, щоб порушити логістику Сил оборони на півдні України.

У Кропивницькому затримано 41-річного колишнього інженера та його пасинка, які намагалися спалити два військових авто, серед них – мікроавтобус, котрий залучали до перевезення особового складу ЗСУ.

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 8 років тюрми.