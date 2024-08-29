Дмитро Кулеба зустрівся з високим представником Європейського Союзу Жозепом Боррелем

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і високий представник Європейського Союзу Жозеп Боррель обговорили військову допомогу Україні, прогрес на шляху до членства та підготовку до Другого саміту миру.

Про це глава української дипломатії заявив у соцмережі X, передає Укрінформ.

«Радий бути прийнятим у Брюсселі Жозепом Боррелем сьогодні на важливій зустрічі міністрів ЄС напередодні нового політичного сезону. Довгостроковий мир у Європі залежить від сміливих короткострокових рішень щодо підтримки України, таких як далекобійні удари, протиповітряна оборона та своєчасна військова допомога. Ми обговорювали, як спільно їх просувати», – зазначив він.

Кулеба наголосив, що успіхи України під Курськом демонструють її здатність повернути ініціативу та переважати на полі бою, тому Україні та партнерам потрібні більш сміливі рішення, щоб скористатися цим імпульсом.

«Я особливо вдячний Жозепу за підтримку зняття обмежень на використання Україною зброї проти законних військових цілей у Росії», – підкреслив глава МЗС.

Сторони окремо зосередилися на прогресі України у виконанні вимог для членства в ЄС, таких як нещодавня ратифікація Римського статуту, і подальших кроки обох сторін для просування процесу вступу. Крім того, Кулеба та Боррель скоординували свої зусилля щодо просування Формули миру напередодні Другого саміту миру, а також спільні дії щодо посилення політичного, дипломатичного та економічного тиску на Росію та її союзників.