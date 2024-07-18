На відновлення «Охматдиту» вже надійшло понад ₴800 мільйонів. Кошти будуть відправлені на усунення наслідків терористичного акту.

“Вони будуть відправлені на медичне обладнання, яке постраждало. І потім кошти будуть спрямовані на проєктування і будівництво нового корпусу. Уряд і держава дофінансує потім те, що не буде вистачати», - повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час брифінгу 12 липня.

Наразі в «Охматдиті» відновлюють надання критично важливих медпослуг. Зруйнований корпус не відбудовуватимуть, натомість зведуть новий. У лікарні роблять все можливе, аби повернути дітей, які потребують лікування.