Щоб не змерзла дупа: мерія Дніпра замовила Land Cruiser з підігрівом сидінь за 2 мільйони

КП «Міське управління справами» Дніпровської міської ради 12 липня за результатами тендеру замовило фірмі «Алмаз Мотор, Лтд» легковий автомобіль за 2,13 млн грн. Пишуть "Наші гроші", посилаючись на повідомлення у системі «Прозорро», .

До осені у Дніпро мають поставити позашляховик Toyota Land Cruiser 150 2.755 Wagon A/T Z5 у комплектації Elegance. Він має дизельний двигун об’ємом 2,8 л, автоматичну коробку передач, системи безпеки, сім подушок безпеки, клімат-контроль, круїз-контроль, камеру заднього виду, підігрів передніх сидінь, лобового і заднього стекол, дзеркала з підігрівом та складанням тощо. Додатково він буде обклеєний затемнюючою та антигравійною плівками і матиме зимову гуму та килимки в салон і багажник. Ще вартість включає чотири технічних обслуговування силами авторизованих сервісних компаній продавця з урахуванням вартості, матеріалів, робіт і послуг. Гарантійний строк становитиме три роки або 100 тис км пробігу.

У салонах такий Toyota Land Cruiser 150 без додаткової комплектації коштує 2,07 млн грн.

Директором КП «Міське управління справами» є Роман Товмашенко. Воно обслуговує автомобілями службові поїздки керівного складу Дніпровської міськради, її виконкому і виконавчих органів, а також надає автотранспортні послуги або автомобілі в оренду.

Дніпровською «Алмаз Мотор, Лтд» володіють директор Олександр Корнієнко та «Алмаз Груп Ко» подружжя Олексія Шоха і Жанни Крючкової. Цією фірмою керує Алла Сушина.

Єдиним конкурентом була створена в 2022 році фірма «Преміум Мотор» із Вінниччини, якою володіє Олексій Гвоздьов із Хмельниччини. Директор суперника Юрій Галіцький також керує вінницькою філією фірми «Гранд Мотор». Остання належить Тетяні Дерешук і Марії Гвоздьовій, яка раніше була міською головою Красилова на Хмельниччині. Фірму в 2006 році заснував екс-нардеп від партії «Блок Петра Порошенка» Михайло Гвоздьов.