Рух ЧЕСНО виграв апеляцію у Дубінського

Суд залишив апеляційну скаргу позафракційного нардепа Олександра Дубінського без задоволення. Він просив про захист честі, гідності та ділової репутації.

Київський апеляційний суд підтримав позицію Руху ЧЕСНО, що внесення Олександра Дубінського до Реєстру зрадників та поширена інформація є лише власним оціночним судженням.

Адвокат Юрій Мельник, який представляв Рух ЧЕСНО на судовому процесі, зазначає, що додаткову мотивацію суду можна буде дізнатися після проголошення повного тексту рішення.

Наразі рішення Київського апеляційного суду ще не набрало законної сили, оскільки його можна оскаржити у Верховному суді.

Нагадаємо, що у 2023 році Олександр Дубінський отримав підозру в державній зраді та участі у злочинній організації. Слідство встановило, що він мав позивний “Буратіно” та входив до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил росії.

Він поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Зокрема, фейк про нібито втручання українських високопосадовців у президентські вибори в США у 2019 році. Також злочинна організація, до якої він входив, мала на меті розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні.