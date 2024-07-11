Порушення у фінансових звітах “Слуги народу”: поліція відкрила кримінальне провадження

Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло ознаки кримінального правопорушення у фінансовому звіті партії “Слуга народу”. Про це йдеться у висновку агентства щодо звіту за IV квартал 2020 року.

Національне агентство з питань запобігання корупції знайшло ознаки кримінального правопорушення у фінансовому звіті партії “Слуга народу”. Про це йдеться у висновку агентства щодо звіту за IV квартал 2020 року.

НАЗК встановило, що партія отримала понад 30 млн гривень внесків від донорів, чиї доходи не відповідають розміру пожертв. Причому значну частину внесків зробили протягом трьох днів — 9, 13 та 15 жовтня 2020 року. Сума внесків також була однакова — біля 390 тис. гривень.

За результатами перевірки звітів НАЗК надіслало матеріали до Національної поліції. Зараз вона проводить досудове розслідування.

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