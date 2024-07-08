Фронт: ще мінус 1200 окупантів

Фронт: ще мінус 1200 окупантів

Загалом за час війни ворог поніс втрати в кількості 552190 осіб.

Джерело: Відомості

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.24 орієнтовно склали:

особового складу - 552190 (+1200) осіб,

танків ‒ 8171 (+16) од,

бойових броньованих машин  ‒ 15685 (+40) од,

артилерійських систем  – 14966 (+29) од,

РСЗВ  – 1115 (+0) од,

засоби ППО  ‒ 880 (+1) од,

літаків  – 361 (+1) од,

гелікоптерів  – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 11893 (+31),

крилаті ракети  ‒ 2353 (+1),

кораблі /катери  ‒ 28 (+0) од,

підводні човни  - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 20150 (+47) од,

спеціальна техніка  ‒ 2503 (+8)

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