Фронт: ще мінус 1200 окупантів
Загалом за час війни ворог поніс втрати в кількості 552190 осіб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 08.07.24 орієнтовно склали:
особового складу - 552190 (+1200) осіб,
танків ‒ 8171 (+16) од,
бойових броньованих машин ‒ 15685 (+40) од,
артилерійських систем – 14966 (+29) од,
РСЗВ – 1115 (+0) од,
засоби ППО ‒ 880 (+1) од,
літаків – 361 (+1) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11893 (+31),
крилаті ракети ‒ 2353 (+1),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 20150 (+47) од,
спеціальна техніка ‒ 2503 (+8)