В Чорному морі 1 ворожий корабель - носій крилатих ракет "Калібр"

В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

В Азовському морі 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

В Середземному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.

За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 8 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 7 суден, з них 0 рухалось з протоки Босфор.