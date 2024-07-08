В Чорному морі 1 ворожий корабель - носій крилатих ракет "Калібр"
В Азовському морі носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.
В Чорному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.
В Азовському морі 3 ворожі кораблі, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.
В Середземному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 24 ракет.
За добу, в інтересах рф, прохід Керченською протокою здійснили:
до Чорного моря – 8 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
до Азовського моря – 7 суден, з них 0 рухалось з протоки Босфор.