Противник втратив за добу ще 1200 осіб особового складу
Загальні втрати ворога складають близько 547470
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.24 орієнтовно склали :
особового складу близько 547470 (+1200) осіб,
танків ‒ 8132 (+9) од,
бойових броньованих машин ‒ 15600 (+17) од,
артилерійських систем – 14777 (+65) од,
РСЗВ - 1115 (+0) од,
засоби ППО ‒ 878 (+2) од,
літаків – 360 (+0) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11694 (+26),
крилаті ракети ‒ 2342 (+6),
кораблі /катери / ‒ 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 19923 (+73) од,
спеціальна техніка ‒ 2468 (+4)