Противник втратив за добу ще 1200 осіб особового складу

Противник втратив за добу ще 1200 осіб особового складу

Загальні втрати ворога складають близько 547470

Джерело: Відомості

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.07.24 орієнтовно склали :

особового складу близько 547470 (+1200) осіб,

танків  ‒ 8132 (+9) од,

бойових броньованих машин ‒ 15600 (+17) од,

артилерійських систем – 14777 (+65) од,

РСЗВ - 1115 (+0) од,

засоби ППО  ‒ 878 (+2) од,

літаків – 360 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня  – 11694 (+26),

крилаті ракети ‒ 2342 (+6),

кораблі /катери /  ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19923 (+73) од,

спеціальна техніка  ‒ 2468 (+4)

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