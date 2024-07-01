«20 днів в Маріуполі» в день народження Романа Ратушного на галявині Протасового яру

5 липня в день народження Романа Ратушного відбудеться показ документального фільму «20 днів в Маріуполі» - про російську облогу Маріуполя у лютому-березні 2022 року під час повномасштабного вторгнення РФ до України. Створений українською командою у складі воєнного кореспондента, відеографа AP, режисера Мстислава Чернова, фотокореспондента Євгена Малолєтки та продюсерки Василиси Степаненко. Фільм здобув «Оскар» у 2024 році в категорії «Найкращий повнометражний документальний фільм» і став першим фільмом-переможцем від України.

“Кінопокази на Протасі” продовжують традиції, започатковані Романом Ратушним. Роман був активістом, лідером, який обʼєднав і згуртував місцеву громаду в боротьбі за зелену зону Київської історичної місцевості Протасів яр. Він воював, був розвідником 93 ОМбр «Холодний яр», загинув на фронті 8-го червня 2022 року.

Під час кінопоказу можна буде долучитися до збору коштів на допомогу ЗСУ.

Програма вечора 5 липня:

20.00 Початок. Вступне слово від голови ГО «Захистимо Протасів яр» Юлії Бартле.

20:15 Показ фільму-нарису “Роман Ратушний. Вільна людина” режисер: Mishel Lades), презентованого минулого року на фестивалі «Протасів яр» памʼяті Романа Ратушного.

20:30 Зустріч з учасниками подій в Маріуполі навесні 2022 року, які приїдуть з фронту.

Михайло Вершинін - майор поліції, що повернувшись з полону, наразі воює на Сході. Начальник управління патрульної поліції в Донецькій області Департаменту патрульної поліції

Позивний "Остап" - майор НГУ, що повернувшись з полону наразі воює в 12 бригади НГУ «Азов». На час оборони Маріуполя командир бойової групи повітряної розвідки полку "Азову".

Аліна Козицька - Голова ГО «ЯМаріуполь.Молодь», голова Молодіжної ради Маріуполя

21:10 «20 днів в Маріуполі»

Подія традиційно відбудеться на галявині Протасового яру.