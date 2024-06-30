ГУР атакувало російських інтернет-провайдерів в Криму

Головне управління розвідки України атакувало російських інтернет-провайдерів в тимчасово окупованому Криму. Місцева окупаційна адміністрація попередила жителів півострова, що найближчим часом можливі перебої з доступом до мережі.

Про це Укрінформу повідомило джерело у ГУР.

Як зазначає співрозмовник, атаку здійснюють українські кіберфахівці воєнної розвідки.

Повідомляється, що під удар потрапили відразу низка великих надавачів послуг у Криму.

«Здається, російським кібернетикам пора згадати про імпортозамєщєніє, увімкнути свій «Чебурнет» замість Всесвітньої мережі та встановити ісконно-рускій фаєрвол, відгородившись від усього вільного світу. Лише так у них є шанс убезпечитися від наших атак», - зазначає співрозмовник у спецслужбі.

Джерело Укрінформу у ГУР нагадало, що ураження російських серверів, онлайн-сервісів та мережевої інфраструктури останнім часом відбуваються системно. До прикладу, на початку червня кіберфахівці ГУР здійснили масовану атаку на сайти Міністерства юстиції, Міністерства оборони, Міністерства інформаційних технологій і зв'язку, Міністерства фінансів, Міністерства внутрішніх справ, Міністерства надзвичайних ситуацій, Міністерства промисловості та енергетики РФ ті інші об’єкти. А 12 червня, у так званий «день Росії» атакували онлайн-платформи російських аеропортів, що призвело до затримки авіарейсів.