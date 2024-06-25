Поліція встановила осіб, причетних до побиття ексвійськового у Дніпрі

Поліція встановила осіб, причетних до катування та незаконного позбавлення волі ексвійськового у Дніпрі, які 20 червня напали на нього у балаклавах та камуфляжі без розпізнавальних знаків.

Джерело: Національна поліція

Дослівно: "Одразу після скоєння злочину поліцейські допитали потерпілого та свідків події.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінальних правопорушень можуть бути причетні декілька осіб.

Їхні особи поліція встановила. Одного з активних учасників подій затримали".

Деталі: Поліцейські провели ряд обшуків за місцями проживання фігурантів, в ході яких вилучили речові докази, в тому числі зброю та одяг.