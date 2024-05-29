Ексдиректор психоневрологічного інтернату підозрюється в пособництві державі-агресору

Колишній директор Херсонського психоневрологічного будинку-інтернату заочно підозрюється в пособництві державі-агресору й інших порушеннях законів та звичаїв війни.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Офіс генпрокурора.

Слідством встановлено, що після захоплення Херсонської області російськими військами чоловік свідомо перейшов на бік загарбників й обійняв псевдопосаду «виконувача обов'язків директора» будинку-інтернату.

Під час загальних зборів колективу фігурант закликав до співпраці з росіянами та їхньою псевдовладою, обіцяв різні преференції та високу зарплатню в рублях. Підписавши відповідні документи, він поставив заклад на облік у незаконно створених загарбниками «пенсійному фонді» й «податковій службі».

У вересні 2022 року підозрюваний забезпечив безперешкодний доступ до будинку-інтернату російським військовослужбовцям для проведення там псевдореферендуму щодо «приєднання» Херсонської області до складу Росії. До фейкового голосування «залучені» були підопічні закладу, зокрема й недієздатні.

Восени того ж року чоловік у змові з російськими військовими та представниками незаконної влади організував примусове переміщення 54 жінок-підопічних інтернату із селища Комишани до аналогічної установи на території тимчасово окупованого Криму. Підлеглим медикам він дав вказівку відібрати тих, хто може самостійно пересуватися й обслуговувати себе.

Ексдиректору оголосили підозру за ч. 1 ст. 111-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (пособництво державі-агресору, порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв Укрінформ, контррозвідка СБУ затримала ще дев’ятьох колаборантів, які входили до складу так званої «виборчої комісії № 826», створеної росіянами під час захоплення Бериславського району Херсонської області.