Росія концентрує війська поблизу кордону з Сумською та Харківською областями

Війська РФ концентрують сили невизначеної чисельності на заході Бєлгородської області поблизу кордону з Україною, ймовірно, для того, щоб зафіксувати та відтягнути українські війська в цей район і підготуватися до наступальних операцій, спрямованих на розширення російського плацдарму в районі кордону на північному сході України.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Однак поточний розмір можливої концентрації російських військ у районі Грайворон-Борисівка-Пролетарський залишається неясним, додали в ISW.

На думку аналітиків ISW, район Грайворон-Борисівка-Пролетарський, зокрема, надасть російським військам можливість розпочати наступальні операції на південь у напрямку Золочева і Богодухова, двох українських міст на північний захід від Харкова в межах 25 кілометрів від кордону, або на захід у напрямку населених пунктів уздовж траси, що з'єднує Богодухів із Сумами.

Зазначається, що війська РФ можуть проводити наступальні операції як в одному, так і в обох напрямках, і російська концентрація тут може бути спрямована на те, щоб змусити українські війська перекинути сили і засоби на ширшу ділянку кордону в Харківській і Сумській областях.

Крім того, російські війська зосереджують обмежені сили в Курській і Брянській областях поблизу кордону з Сумською областю, і навіть обмежена концентрація в цих областях може бути спрямована на досягнення ймовірного бажаного ефекту подальшого відтягування і закріплення українських сил у районі кордону, вважають у ISW.

Російські війська наразі доводять своє Північне угруповання у районі кордону до запланованої кінцевої чисельності і, ймовірно, розпочнуть лише обмежені наступальні операції вздовж лінії Суми-Харків, поки Північне угруповання не буде ближче до кінцевої чисельності.

«Навіть обмежені російські наступальні операції в цих районах посилять тиск, який розтягне українську живу силу і техніку на більш широкому фронті і, можливо, дозволить російським військам створити тактичні плацдарми для підтримки подальших операцій або на північний захід від Харкова, або в напрямку міста Суми», - йдеться у звіті.

Однак Північному угрупованню військ навіть при верхній межі його заявленої кінцевої чисельності не вистачатиме живої сили, необхідної для проведення успішної операції з оточення або захоплення міст Харків або Суми, наголосили в ISW.