Російські агенти, що діяли на Харківщині, отримали по 15 років ув’язнення

Двоє російських агентів готували прицільні ракетно-бомбові удари рф по місцях дислокації Сил оборони на території регіону.

Серед основних цілей ворога були пункти тимчасового базування спецпідрозділу «Kraken» Головного управління розвідки Міноборони України.

Сподіваючись встановити «потрібні» координати, зловмисники на велосипедах об’їжджали місцевість обласного центру та його передмістя.

Під час таких поїздок особливу увагу звертали на знаки розрізнення українських захисників та фіксували їхні геолокації, щоб «прозвітувати» до фсб.

Співробітники Служби безпеки задокументували розвідувальну діяльність російських агентів та у серпні 2023 року затримали їх «на гарячому» під час дорозвідки потенційної цілі.

За матеріалами СБУ суд призначив зловмисникам по 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Як встановило розслідування, засудженими є 19-ти і 21-річний безробітні харків’яни, мешканці житлового масиву Салтівка.

Після початку повномасштабного вторгнення рф їх дистанційно завербував кадровий співробітник 1-ї служби Департаменту контррозвідувальних операцій фсб.

У поле його зору молодики потрапили через власні прокремлівські коментарі у соцмережах.

Подальша комунікація з обома зрадниками відбувалась через заздалегідь відпрацьований анонімний чат у месенджері.

За співпрацю з агресором російська спецслужба обіцяла своїм агентам грошову винагороду. Один із них також сподівався на сприяння від окупантів для вступу до академії фсб в росії.

На підставі отриманих доказів суд визнав обох зловмисників винними за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану).