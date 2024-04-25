Розвідники отримали комплекси EOS

Підрозділи ГУР МО України отримали комплекси безпілотників тактичного рівня EOS від благодійного фонду Сергія Притули.

На пожертви українців команда фонду закупила та передала 7 БПЛА та 2 наземні станції управління ними загальною вартістю 59 781 793 гривні.

Вироблені в Естонії розвідувальні дрони EOS чудово зарекомендували себе на фронті ― здатні працювати на глибині до 50 кілометрів в умовах складної радіоелектронної обстановки, не створюють багато шуму, а отже не привертають зайвої уваги противника.

Якісна оптика дозволяє збирати детальні розвіддані для планування наземних операцій, фіксувати ворожі цілі та коригувати вогонь української артилерії.