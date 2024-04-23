Російським гауляйтерам Запорізької АЕС, які від’єднали станцію від енергосистеми України, висунуто підозру

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на двох громадян рф, які організували від’єднання Запорізької АЕС від єдиної енергосистеми нашої держави.

Мова йде про заступника директора захопленої атомної електростанції Атакіщева Едуарда та його підлеглого – головного інженера Андрія Горбунова.

За даними слідства, до «призначення» росіяни працювали на Ростовській АЕС.

Звідти вони прибули на тимчасово окуповану територію на півдні України і на початку жовтня 2022 року ввійшли до керівного складу Запорізької атомної електростанції.

Там зловмисники займалися «інтегруванням» енергооб’єкта до структури «Росатома» та приєднанням технологічних потужностей станції до енергетичної системи рф.

Також фігуранти підбурювали українських атомників співпрацювати з агресором та укладати «контракти» з окупаційною адміністрацією АЕС.

У разі відмови – погрожували переслідуваннями з боку репресивних органів росії.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили обом фігурантам про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);

ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (підбурювання до вчинення державної зради в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб).

Наразі тривають комплексні заходи, щоб притягнути зловмисників до відповідальності за злочини проти нашої держави.