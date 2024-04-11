У ніч проти 11 квітня російські військові атакували дронами та ракетами об’єкти енергетичної інфраструктури у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській, а також Одеській областях.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Зазначається, що на Одещині та у Запорізькій області на високовольтних підстанціях внаслідок атаки було пошкоджено обладнання.

Водночас у Львівській, Харківській та Київській областях під час повітряної тривоги відключалося обладнання на об’єктах генерації електроенергії.

Крім того, на Львівщині ворог атакував об’єкт газової інфраструктури.

Як додали в НЕК "Укренерго", з 06:31 на Харківщині були запроваджені графіки аварійних відключень. В інших регіонах споживання не обмежувалося.

За ніч ворог випустив по Україні 82 повітряні цілі: 20 крилатих ракет, 6 "Кинджалів", 12 ракет С-300, 4 КАР Х-59 та 40 "шахедів". Силам ППО вдалося збити 57 повітряних цілей.