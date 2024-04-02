Поставляв рашистам будматеріали для виробництва «зубів дракона»

Служба безпеки затримала у Києві колаборанта, який постачав до рф будматеріали для зведення укріпрайонів у тимчасово окупованих південних регіонах України.

Фігурантом виявився власник декількох підприємств у Бердянську. Після захоплення міста він почав співпрацювати з окупантами.

За даними слідства, колаборант постачав російським компаніям пісок, щебінь та цемент для будівництва фортифікаційних споруд на південному фронті.

Насамперед мова йде про масове виробництво протитанкових залізобетонних конструкцій, більш відомих як «зуби дракона».

Згодом фігурант виїхав до Києва, звідки продовжив керувати незаконним бізнесом у тимчасово окупованій частині Запорізької області.

Для цього він залишив там повний склад свого топменеджменту та налагодив з ними дистанційний режим комунікації.

Саме за вказівкою колаборанта його підлеглі у Бердянську «перереєстрували» підконтрольні місцеві підприємства за російським «законодавством».

Після цього вони почали регулярно поповнювати бюджет країни-агресора у вигляді сплати до нього «податків».

Під час обшуку у помешканні затриманого у Києві виявлено документи та інші речові докази злочинної діяльності на користь рф.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора).

Зловмисник перебуває під вартою.